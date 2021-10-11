استقبل العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بعد ظهر امس في قصر الحسينية في العاصمة الاردنية عمان، حسبما اذاع الديوان الملكي الهاشمي في بيان له امس.



وتناول اللقاء العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وآليات توسيع التعاون في شتى المجالات.



وجدد العاهل الاردني التأكيد، خلال اللقاء، على وقوف الأردن المستمر إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق.



كما جرى بحث الأزمات التي تشهدها المنطقة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها.



حضر اللقاء رئيس الوزراء الاردني د.بشر الخصاونة، ومدير مكتب الملك، د.جعفر حسان.