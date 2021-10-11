فتح باب القبول لدورة ضباط وضباط الصف حتى يتسنى لهنّ العمل بالخدمات الطبية والمساندة

عبد الهادي العجمي

علمت "الأنباء" ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، بصدد التوقيع على قرار يقضي بانضمام المرأة الكويتية ( اخوات الرجال ) الى شرف الخدمة العسكرية في الجيش الكويتي.

وأوضحت مصادر ذات صلة انه سيتم فتح باب القبول للمرأة الكويتية لدورة ضباط وضباط الصف حتى يتسنى لهن العمل الى جانب اخوانهم من منتسبي الجيش الكويتي وحماة الوطن.

واشارت المصادر الى انه سيتم توجيههن للمهن المساندة كالخدمات الطبية وغيرها من الادارات والاقسام التابعة للوزارة، مؤكدة ان القرار سوف يرى النور خلال اليومين المقبلين .