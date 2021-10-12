محمد راتب



قام رئيس مجلس إدارة جمعية حطين التعاونية أحمد الفرحان بتسليم شيك زكاة مال الجمعية لبيت الزكاة والتي بلغت 168 ألفا و٣٨٩ دينارا، وهي مقسمة على السنتين الماليتين 2019 و2020، بواقع 65 ألفا و346 دينارا عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2019، و103 آلاف و43 دينارا عن السنة المنتهية في 31 أغسطس 2020.

وكان في استقبال الفرحان من بيت الزكاة، نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية عبدالمحسن الكندري، والذي رحب به، معربا عن تقديره لحرص الجمعيات التعاونية على أداء زكاة أموال مساهميها.

وبهذه المناسبة، أعرب الفرحان في تصريح لـ «الأنباء» عن شكره لبيت الزكاة والقائمين عليه، مؤكدا أن الجمعية إذ تقوم بهذه الخطوة فإنها تؤدي الأمانة الملقاة على عاتقها وتبرئ ذمتها من زكاة المال التي هي احد أركان الإسلام الخمسة، مبينا أنه طلب من الاخوة في بيت الزكاة مراعاة أولوية الصرف لمساعدة المحتاجين من أهالي منطقة حطين.

بدوره، أكد الكندري أن لزكاة المال دورا حيويا في ضمان التكافل الاجتماعي ولها أبلغ الأثر في تحقيق الاستقرار والحياة الكريمة للأسر المحتاجة التي يكفلها بيت الزكاة، علاوة على أنه يبرز الصورة الناصعة للتضامن المجتمعي بين أبناء الشعب الكويتي.