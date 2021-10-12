سهم «الصفاة للاستثمار» عاد إلى التداول بعد 8 سنوات.. واستحوذ على 8.7% من سيولة السوق



شريف حمدي



بعد 8 سنوات من الغياب عن شاشات التداول ببورصة الكويت بسبب إلغاء الإدراج، عادت أمس اسهم شركة الصفاة للاستثمار لتظهر على شاشات التداول مجددا ضمن قطاع الخدمات المالية، وجاءت هذه العودة بعد نجاح مجلس الإدارة في حل الإشكاليات التي كانت تعوق العودة للإدراج.



وأبرز ما حققته الشركة خلال السنوات الماضية تسوية التزامات بقيمة 85 مليون دينار، كما أنها عادت الى تحقيق الأرباح بعد نجاح إعادة الهيكلة.

وافتتح سهم الصفاة للاستثمار التعاملات أمس عند سعر 140 فلسا وسجل أعلى مستوى عند 157 فلسا، بينما كان أدنى سعر للسهم 121 فلسا، وأنهى أولى جلساته عند 128 فلسا، وتم تداول 38.2 مليون سهم من خلال تنفيذ 1372 صفقة بقيمة 5.2 ملايين دينار تشكل 8.7% من إجمالي السيولة المتدفقة للسوق.



وعلى مستوى جلسة أمس، شهدت مؤشرات السوق جنوح للتراجع بشكل جماعي على وقع عمليات تصريف بهدف جني الأرباح السريعة من الأسهم التي حققت ارتفاعات سعرية مؤخرا سواء كانت قيادية أو متوسطة وصغيرة.



وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.79% بخسارته 59 نقطة ليصل إلى 7411 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.78% خاسرا 44 نقطة ليصل إلى 5698 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.79% بخسارته 54 نقطة ليصل إلى 6829 نقطة.



وشهدت القطاعات تراجعا جماعيا امس تصدرها «التكنولوجيا» بانخفاض 1.5%، يليه «الخدمات المالية» بنحو 1.3%، بينما كان «الاتصالات» الأقل خسارة بعدما هبط مؤشر القطاع بواقع 0.07%.



ومع هذا التراجع للمؤشرات خسرت القيمة السوقية أمس 315 مليون دينار لتتراجع القيمة عن مستوى 40 مليار دينار ببلوغها امس 39.83 مليار دينار تراجعا من 40.15 مليارا أول من أمس.



وارتفعت السيولة أمس بنسبة 27% ببلوغها 59.4 مليون دينار ارتفاعا من 46.8 مليون دينار في جلسة افتتاح الأسبوع، وتركزت السيولة حول اسهم «بيتك» الذي جاء بالصدارة من حيث قيمة التداول بـ 7.6 ملايين دينار، تلاه سهم الوطني بـ 4 ملايين دينار، ثم سهم أعيان بـ 3.2 ملايين دينار، والبيت بـ 2.8 مليون دينار، وزين بـ 2.4 مليون دينار.



كما ارتفعت أحجام التداول بنسبة 5.6% بكميات 375 مليون سهم ارتفاعا من 355 مليون سهم أول من أمس.