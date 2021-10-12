في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية في بلدية الكويت لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية وضوابط ونظم البلدية، كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تنفيذ الفريق الرقابي التابع لإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بالفروانية جولات ميدانية على المجمعات التجارية والأسواق الموازية ومحلات التجزئة بمناطق جليب الشيوخ والعارضية الحرفية وعبدالله المبارك وغرب عبدالله المبارك للتأكد من التزامها بلوائح وأنظمة البلدية والاشتراطات الصحية بهدف تحقيق المناعة المجتمعية، فضلا عن التأكد من عدم وجود إعلانات مخالفة بالشوارع تعمل على إعاقة الرؤية وتشويه المنظر العام للمحافظة.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة د.ناصر الرشيدي حرص البلدية على تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالاشتراطات الصحية من خلال تنفيذ جولات ميدانية صباحية ومسائية بجميع مناطق المحافظة للتأكد من التزام المحلات والمجمعات التجارية والأسواق الموازية تطبيق الاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا والضوابط البلدية، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها بتلك المناطق قد أسفرت عن تحرير 11 مخالفة لنظم ولوائح البلدية تضمنت عدم تجديد ترخيص الإعلان وإقامة إعلان خاص بالنشاط من دون ترخيص.



وأضاف انه تمت إزالة 50 إعلانا مخالفا من الشوارع والميادين تعمل على إعاقة الرؤية وتشويه المنظر العام بمنطقتي عبدالله المبارك وغرب عبدالله المبارك.



ودعا الرشيدي أصحاب المحلات الى الالتزام بلوائح وأنظمة البلدية واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية حرصا على صحة وسلامة الجميع وتجنبا للمخالفة والغرامة.