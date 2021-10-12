قتل ستة أشخاص على الأقل في انفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين في شمال سورية، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وتشهد مدينة عفرين ومناطق أخرى واقعة تحت سيطرة الفصائل السورية المعارضة المدعومة من القوات التركية بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة، وغالبا ما تتهم أنقرة المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم «إرهابيين» بالوقوف خلفها.



وأسفر التفجير عن مقتل ثلاثة مدنيين ومقاتل على الأقل من «جيش الإسلام» وشخصين لم يتم تحديد هويتهما. كذلك، أصيب 12 آخرون. بينهم طفلان بجروح. ووصلت الى المستشفيات في عفرين جثث متفحمة لم تعرف هويتها.



وأفاد المرصد عن اعتقال الشرطة المحلية لشابين «يشتبه بتورطهما في تنفيذ التفجير».



ووفقا للمرصد فإن التفجير وقع بالقرب من سوق الهال «الخضار» عند دوار كاوا وسط المدينة، حيث يتواجد مقر عسكري لجيش الإسلام.