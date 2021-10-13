

المتعافون من «كوفيد-19» ثم تطعموا.. لا يحتاجون إلى الجرعة المعززة



كشف خبراء الصحة لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19 وتم تطعيمهم، لا يحتاجون إلى الحصول على الجرعات الإضافية التي يتم طرحها الآن في أميركا ودول أخرى.



ويؤكد علماء متخصصون في اللقاحات وعلم المناعة أن الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس وتم تطعيمهم بالكامل يتمتعون بحماية قوية، بما في ذلك ضد المتحورات، وربما لا يحتاجون إلى جرعة تعزيز، كما أكدت الدراسات أن التعرض لفيروس كورونا يخدم بشكل فعال كجرعة من اللقاح، وتحث العدوى الحقيقية جهاز المناعة على إنتاج الأجسام المضادة والخلايا التي يمكنها محاربة الفيروس في المستقبل.



من جانبه، قال د.بول أوفيت، عضو اللجنة الاستشارية المعنية باللقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأميركية، إن الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى وأخذوا التطعيم «ربحوا اللعبة»، مضيفا: لن أطلب منهم الحصول على جرعة معززة.. أعتقد أنهم حصلوا عليه من خلال التعرض لفيروس كورونا.



لكن العلماء أكدوا أن الحماية القوية التي يوفرها مزيج من العدوى والتطعيم لا تعني أن الناس قد لا يحتاجون في النهاية إلى جرعة معززة، مشيرين إلى أن بعض الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو حالات طبية خاصة قد يحتاجون اليها.



بدوره، أوضح بيتر هوتيز، عميد الكلية الوطنية للطب بجامعة بايلور أن هناك عاملا آخر يجب أن يأخذ بالاعتبار لمن أصيب بكورونا وأخذ التطعيم قبل الحصول على جرعة منشطة، وهو ما إذا كانت الجرعة الإضافية يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بالتهاب عضلة القلب، وهو التهاب نادر ولكنه أكثر شيوعا عند الرجال الأصغر سنا بعد الجرعة الثانية.

عن «وول ستريت جورنال»

