دلال العياف



الكل يسعى، والجميع يجتهد، ولكل مجتهد نصيب، ونرى مبادرات وأعمالا جليلة تسعى نحو تطوير إمكانات الشباب لتحقيق اهدافهم المجتمعية المنشودة، وفي هذا الصدد تقدم كل من الإعلامي د.بسام الجزاف مع الإعلامية أ.مناير القلاف ببادرة جميلة عبارة عن ورش إعلامية مجانية اطلق عليها اسم «ورش السبت الإعلامية»، وهي تابعة لشركة يمتلكها الجزاف بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب، وبالاطلاع على الاعلان نجد أن تلك الورش فيها قيمة وثراء اعلامي زاخر سوف يقدمونه من خلالها.



ان اجتهاد الجزاف والقلاف ملحوظ وسعدنا بما يقدمانه، وبمحتوى الإعلان والذي يقول «عندما يتصدر حدث ما المشهد فإن الأخبار تكون في الصدارة في نقل المعلومة للمجتمع وفق مهنية إعلامية احترافية، فكونوا ممن يصنعون الحدث ويسردون القصص والأخبار وفق مصادر موثوقة ويمارسون شغف تقديم الاخبار»، عبارات مشوقة لأي شاب كويتي يعشق العمل الإعلامي، فهذه المبادرة سوف تنمي خبراته بالتأكيد كي يصبح لدينا جيل بأكمله راقيا إعلاميا متمكنا من أدواته الإعلامية بكل حرفية.



وقال د.بسام الجزاف لـ «الأنباء»: أهلا وسهلا بصحيفة غراء كانت تقدم الدعم دائما، أشكر لكم التواصل من جهة، ومن جهة أخرى احب ان أوضح موضوع المبادرة، فأنا لدي شركة مختصة بالتدريب والاستشارات التدريبية والاعلامية، ونحن من باب الخدمة المجتمعية للناس آثرنا ان نقدم ورشا اعلامية مجانية، وانطلقنا منذ عام، ولكن الظروف الكورونية والجائحة أوقفتنا، والورشة كل يوم سبت من الساعة السادسة وحتى الساعة الثامنة مساء، وتم التعاون فيها مع الهيئة العامة للشباب، حيث يكون المكان عليهم وتقديم الورش علينا، وذلك في أكاديمية الاعلام والفنون في منطقة الدعية، وكل الهدف الذي نرجوه تقديم خدمة مجتمعية لأبناء الوطن.