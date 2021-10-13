أحمد الفضلي



نفى الفنان محمد عاشور وجود أي خلاف يجمعه بزملائه الفنانين من «قروب البلام» ممن شاركهم في أعماله المسرحية والتلفزيونية طوال الفترة الماضية وحصد أغلبها نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة عالية قبل أن يغيب عاشور مؤخرا عن آخر عمل لـ «القروب» والمتمثل بالمسرحية الكوميدية الاجتماعية «قحفية وغترة وعقال».



وذكر عاشور انه يستعد للمشاركة في عمل يجمعه بأغلب الفنانين من «قروب البلام» بعنوان «زواج إلا ربع» ويحمل الطابع الكوميدي وهو اللون الذي يطغى على الأعمال التي يقدمها «قروب البلام»، ويشاركه في بطولته كل من أحمد العونان وعبدالعزيز النصار وخالد مظفر وإيمان فيصل وليلى عبدالله وأحمد مظفر.



وأوضح عاشور لـ «الأنباء» أن خوضه تجربة الإنتاج الفني التي أبقته لفترة طويلة في العاصمة البحرينية (المنامة) كانت السبب الرئيسي في غيابه عن أعمال «قروب البلام» الفترة الماضية.

وعن مشاركته في مسلسل «كف ودفوف»، قال: رغم مشاركتي في العمل بحلقتين إلا أن التجربة كانت ناجحة، والعمل تم تنفيذه بشكل رائع، ونجاحه كان حصيلة مجهود كبير قدمه القائمون على المسلسل وعلى رأسهم النجمة هدى حسين والمخرج منير الزعبي وكاتب العمل حمد الرومي وبقية فريق المسلسل.



جدير بالذكر أن الفنان محمد عاشور أعلن عن مشاركته مع النجم داود حسين في عمل مسرحي جديدة سيتم تقديمه في مملكة البحرين ديسمبر المقبل، ويحمل اسم «مسرحية كوميديا»، من تأليف محمد جمال الشطي وإخراج عبدالله الدرزي.