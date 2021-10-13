في خطوة متقدمة لحل مشكلة التنظيم المصاحب لعودة الجماهير إلى الملاعب، عقد اتحاد كرة القدم مساء أول من امس اجتماعين منفصلين مع شركتين متخصصتين في امن وخدمات تنظيم الملاعب للبحث في سبل التعاون المشترك في تأمين عودة الجماهير إلى الملاعب وسبل الاستفادة من خدمات الشركتان في هذا المجال.

ومثل اتحاد الكرة خلال الاجتماعين رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف والأمين العام صلاح القناعي ومدير لجنة المسابقات حامد الشيباني فيما مثل شركة ناما للخدمات الأمنية محمد الشويرد وم.ناصر المنديل فيما مثل شركة فينشر بشر البشر.