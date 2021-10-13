أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية حولي بتنفيذ العديد من الجولات الميدانية بجميع مناطق المحافظة خلال شهر سبتمبر الماضي لرفع كل ما يعوق الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات المهملة والسكراب من الساحات والشوارع فضلا عن التأكد من التزام المحلات بشروط وضوابط لائحة النظافة العامة.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة محمد الجبعة أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق.



وأكد الجبعة على قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتنفيذ جولات ميدانية متواصلة بكل مناطق المحافظة خلال شهر سبتمبر أسفرت عن وضع 1189 ملصقا ورفع 206 سيارات مهملة و4 سيارات سكراب وقارب وتم إرسالها إلى موقع حجز السيارات في البلدية إلى جانب تحرير 331 مخالفة نظافة عامة وإشغالات طرق اشتملت على تحرير 166 مخالفة إشغال طريق بالمخالفة لقانون رقم 30/2021، وتحرير 151 مخالفة نظافة، و12 مخالفة لقانون 9/87 ومخالفتين لباعة جائلين، توجيه 187 إنذارا وتحرير 171 تعهدا، وتم نقل 14516 دربا من النفايات تضمنت 4488 دربا من النفايات المنزلية العضوية، 6944 دربا من النفايات المتنوعة إلى جانب 3088 دربا من نفايات الكناسات.