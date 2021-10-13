سعود عبدالعزيز



تمكن رجال أمن الجهراء وتحديدا مباحث كبد من إنهاء مغامرة عصابة من 3 أشخاص يدعون أنهم من رجال مباحث المخدرات ويسلبون ضحاياهم ما بحوزتهم من أموال ومتعلقات شخصية.



وفي التفاصيل، كما كشفها مصدر أمني لـ «الأنباء» فإن عدة بلاغات متتالية وردت إلى مخفر شرطة كبد عن 3 أشخاص يقودون مركبات مختلفة الطرازات يمارسون نشاطا إجراميا تنوع بين السرقة والاعتداء بالضرب وانتحال صفة رجال الأمن.



وأوضح المصدر ان البلاغ الأول كان من وافد مصري الجنسية تحت مسمى «انتحال صفة رجال أمن وسرقة» من قبل 3 أشخاص يقودون مركبة يابانية فضية اللون، حيث ادعى قائدها أنه عنصر بمباحث المخدرات وطلب ثبوتيات المبلّغ ثم سرق محفظته وبها 393 دينارا وبطاقة مدنية ورخصة قيادة وبطاقتان بنكيتان، وتم تسجيل قضية جنح.



أما البلاغ الثاني فكان من وافد هندي الجنسية في اليوم نفسه ولكن في السابعة مساء، حيث أبلغ مخفر كبد أيضا عن تعرضه للسرقة وانتحال صفة رجال الأمن من قبل أشخاص مجهولين يستقلون مركبة بريطانية بيضاء اللون بلا لوحات معدنية، وتم تسجيل قضية جنح.



وتابع المصدر: كما تقدم وافد بنغالي ببلاغ يفيد بتعرضه للسلب بالقوة واعتداء بالضرب وأحضر معه تقريرا طبيا صادرا من مستشفى حكومي يوضح وجود اعتداء بالضرب وكدمات بالرأس من قبل أشخاص مجهولين في منطقة كبد، حيث تم سلبه محفظة بها 30 دينارا وبطاقة مدنية بعد إيهامه بأنهم رجال مباحث، وتم تسجيل قضية جناية «سلب بالقوة».



وأضاف: بناء على ما حدده المبلغون من مواصفات للمعتدين تم تشكيل فريق من الأمنيين للبحث عنهم ليتمكن رجال المباحث من استيقاف مركبة تتوافر فيها المواصفات المبلغ عنها يقودها خليجي تتطابق مواصفاته مع إفادة المبلغين وبرفقته مواطن لا يحمل إثباتات ليتم إنزالهما من المركبة وإحالتهما إلى مخفر كبد قبل أن يتعرف عليهما المبلغ المصري قبل إحالتهما إلى نظارة مخفر الصليبية.



وختم المصدر: لدى وجود المبلغ الهندي في مخفر كبد دخل شقيق المتهم الخليجي ليسأل عنه فتعرف عليه الشاكي مباشرة أنه الشخص الذي اعتدى عليه بالضرب وسلبه، ليتم حجز المتهم في نظارة مخفر كبد لحين إحالة المتهمين المحجوزين إلى التحقيق والنيابة العامة على ذمة القضايا.