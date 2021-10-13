أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية السعودية نجحت في تدمير طائرة مسيرة «درون» مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه منطقة خميس مشيط جنوبي المملكة.



وكان التحالف أعلن ليل يوم السبت الماضي، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت مسيرة مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية.



وخلال الأيام السابقة، أعلن التحالف، اعتراض عدد من الهجمات بالطائرات المسيرة الحوثية التي اطلقتها الميليشيات باتجاه الأراضي السعودية.



من جهة اخرى، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مقتل أكثر من 134 مسلحا من ميليشيات الحوثي الارهابية إثر قصف جوي في منطقة العبدية جنوب محافظة مأرب اليمنية.



وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» امس «نفذنا 43 عملية استهداف لآليات وعناصر الميلشيات بالعبدية. استهدفنا تسع آليات عسكرية للميلشيات الحوثية في العبدية وخسائرها تجاوزت 134 عنصرا».



وأوضح التحالف أن «الميليشيا الحوثية منعت دخول المنظمات الإغاثية والمساعدات الإغاثية إلى المدنيين المحاصرين» في العبدية.