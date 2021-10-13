استقبل أمير قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



وقالت وكالتا الأنباء القطرية «قنا» والأردنية «بترا»، ان أمير قطر تقدم مستقبلي العاهل الأردني لدى وصوله والوفد المرافق الى مطار الدوحة الدولي أمس.



وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما بحثا المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وكان في استقبال الملك عبدالله الثاني أيضا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري د.خالد بن محمد العطية والشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى عمان وزيد مفلح اللوزي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدوحة.