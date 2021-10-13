قال رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز إن بلاده تعمل على دفع العلاقات «القوية والاستراتيجية» مع الكويت نحو آفاق أوسع من التعاون المشترك، في حين أكد سفيرنا في عمان عزيز الديحاني أن الاستثمارات الكويتية تبلغ 18 مليار دولار أميركي وهي الأكبر في المملكة.



جاء ذلك خلال لقاء الفايز بالسفير الديحاني وأعضاء لجنة الأخوة الأردنية - الكويتية بمجلس الأعيان، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة.



وثمن الفايز خلال اللقاء دعم الكويت للأردن ووقوفها إلى جانبه على الدوام لاسيما خلال أزماته الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا الدعم يعكس «متانة» العلاقات الثنائية التي تحظى برعاية واهتمام القيادتين السياستين في البلدين الشقيقين.



وبين أهمية عقد اللقاءات الثنائية الهادفة إلى تطوير العمل المشترك وفتح مجالات أكبر للتعاون، معربا عن اعتزازه بنموذج العلاقات الأردنية - الكويتية الذي يعد «مثالا يحتذى على صعيد العلاقات العربية - العربية».



من جانبه، أكد الديحاني خلال اللقاء حرص الكويت على تعزيز العلاقات مع الأردن وزيادة سبل التعاون الثنائي المشترك وفق توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

ولفت إلى أن العلاقات الثنائية تؤطرها أكثر من 73 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مشتركة وتعززها لقاءات لجان العمل المشتركة العليا والفنية والتمثيل العسكري والثقافي والصحي، كما يرسخها وجود استثمارات كويتية هي الأكبر في المملكة بنحو 18 مليار دولار أميركي في مجالات حيوية عدة.



وأضاف أن أبعاد العلاقات بين البلدين الشقيقين تتجاوز الحدود الرسمية لتشمل علاقات على المستوى الشعبي كذلك حيث يوجد في المملكة أكثر من خمسة آلاف طالب وطالبة يدرسون في الجامعات المختلفة وعدد كبير من السياح ورجال الأعمال إلى جانب جسر المساعدات الإغاثية الممتد من مؤسسات المجتمع المدني لدعم اللاجئين والمحتاجين طوال العام.