وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية، على اتفاقية مشروع بناء مدرسة للتعليم الأساسي في محافظة «لحج» مع مؤسسة «التواصل» للتنمية الانسانية المنفذة له بتمويل من جمعية الرحمة العالمية الكويتية.



وأشاد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمني محمد الزعوري في تصريح أدلى به خلال مراسم التوقيع بما تقدمه الكويت وشعبها من دعم ومساندة للشعب اليمني في مختلف المجالات سواء في الصحة أو التعليم أو المياه وغيرها.



وأعرب الوزير الزعوري عن شكره لجمعية الرحمة العالمية وشريكها المحلي مؤسسة «التواصل» لتمويل ودعم وتنفيذ هذا المشروع وغيره من المشاريع التي تلامس حياة الناس.



وأشار إلى أن هذه المدرسة التي ستبنى في منطقة «بئر ناصر» بمحافظة «لحج» ستخدم أجيالا متعاقبة «وسيظل اسم الكويت محفورا للأبد، حيث ان بناءها سيحد من المخاطر والحوادث المرورية التي يتعرض لها الأطفال أثناء ذهابهم الى مدرستهم البعيدة بالاضافة الى تخفيف الازدحام الحاصل في الفصول الدراسية».



من جانبه، أوضح رئيس مؤسسة «التواصل» رائد ابراهيم في تصريح صحافي، أن المشروع يشمل بناء مدرسة أساسية تتكون من ثمانية فصول دراسية وغرفتين للإدارة وسبع دورات مياه حيث سيستفيد منه 640 طالبا وطالبة.



وأشار ابراهيم الى أن مشروع بناء مدرسة الكويت في «لحج» يمثل مشروعا تعليميا نموذجيا ويندرج ضمن المشاريع الحيوية المستدامة التي تمولها «الرحمة العالمية» ومختلف الجمعيات والهيئات المانحة بالكويت وتنفذها مؤسسة «التواصل».



وأعرب إبراهيم عن بالغ الشكر والتقدير للكويت أميرا وحكومة وشعبا ولجمعية الرحمة العالمية وكل الهيئات الكويتية المانحة على دعمهم السخي والمتواصل للشعب اليمني في مختلف المجالات.