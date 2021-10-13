وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير التربية د.علي المضف، قال في مقدمته: إن الكويت تولي رعايتها بالأشخاص من ذوي الإعاقة، ولاسيما في الخدمات التعليمية، منذ الخمسينيات من القرن الماضي، وتجلى ذلك من خلال إنشاء إدارة مدارس التربية الخاصة في منطقة حولي.

ومع التوسع العمراني للدولة، وازدحام الطرق أصبح الوصول إلى مدارس التربية الخاصة في منطقة حولي، يشكل عبئا على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور الساكنين في مدينة صباح الأحمد السكنية، والمناطق الجديدة في محافظة الأحمدي، وكذلك في محافظة الجهراء والمدن والمناطق الجديدة المنشأة حديثا.

وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ هل لدى الوزارة خطة لإنشاء أفرع لإدارة التربية الخاصة في محافظتي الجهراء والأحمدي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من الخطة.