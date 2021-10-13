محمد راتب



أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية انها ماضية في احتضان مبادرات تخضير وتشجير البلاد بعد الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية.



ودعت الهيئة المتطوعين والمهتمين بأعمال التخضير والتشجير الى المشاركة في المرحلة الثالثة من حملة التشجير التي أطلقتها للموسم الزراعي الحالي، والتي تضم 3 فعاليات في مواقع مختلفة، حيث سيكون يوم غد الخميس 14 الجاري حملة لتنظيف مشروع الشهداء، ابتداء من الساعة الرابعة عصرا، ويوم الجمعة 15 منه انطلاق حملة التخضير في محافظة الفروانية، من منطقة العارضية الصناعية مقابل مخازن الهيئة، تمام الساعة الرابعة عصرا، والسبت موعد انطلاق حملة التخضير لمحافظة الأحمدي، وذلك من منطقة فهد الأحمد مقابل الحديقة تمام الساعة الرابعة عصرا.