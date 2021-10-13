أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية استمرار فعاليات وأنشطة الحملة الوطنية للعودة للمدارس والتي انطلقت تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد تحت شعار (تعليم آمن) لتوفير بيئة تعليمية آمنة وصولاً الى أعلى مستويات الوقاية وذلك من خلال تطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية والصحية اللازمة لتحقيق الهدف المنشود وحماية صحة أبنائنا وبناتنا الطلبة والحفاظ على المنظومة الصحية بالبلاد، وترسيخ كافة السبل لضمان سير العملية التعليمية بأمان.

وأوضحت الإدارة أن الحملة مستمرة على مدار العام، وتم تنفيذها بالتعاون مع وزارات التربية والصحة والإعلام، لافتة أن وزارة الداخلية تقوم بتنفيذ خطط أمنية ومرورية وتوعوية لتحقيق منظومة شاملة من الأمن والآمان على الطرق وتعزيز الوعي والمعرفة والثقافة لدى الفئات المستهدفة.

وأشارت الإدارة إلى أن رجال المرور يبذلون كافة الجهود لتحقيق انسيابيه حركه المرور على الطرق الرئيسية والفرعية ومحيط المدارس والجامعات والحفاظ على سلامة قائدي المركبات والطلبة والطالبات وتقليص الازدحام لأقل مستوى والقضاء على الاختناقات المرورية وحماية الأرواح والتصدي لاي ظواهر سلبية ، منوهة إلى أن تلك الجهود تتم بالتنسيق والتعاون مع القطاعات الأمنية المختلفة ومديريات أمن المحافظات وتواجد أمني ميداني نشط بمشاركة عدد من القطاعات الميدانية والإدارية من قطاعات المرور والعمليات والأمن العام والإدارة العامة لشرطة النجدة .

وقالت الإدارة أنها تواكباً مع الخطط المرورية والأمنية فقد أطلقت الحملة التوعوية حزمة من الارشادات التوعوية الأمنية والصحية بمشاركة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص عبر كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومنصات التواصل الاجتماعي واللوحات الإرشادية على الطرق والمباني ومحطات الوقود وداخل المجمعات التجارية وذلك بهدف الوصول إلى أكبر شريحة مستهدفة.