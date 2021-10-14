هادي العنزي



أشاد مدرب الفريق الأول لكرة السلة بنادي اليرموك خالد القلاف بأداء فريقه في البطولة العربية الـ 33 للأندية لكرة السلة التي اختتمت في الإسكندرية 9 الجاري، والتي تمكن خلالها «أبناء مشرف» من تسجيل انتصارين على اليوناني السوداني، والشارقة الإماراتي، ضمن المجموعة الثانية، فيما خسر من الزهراء التونسي (ثالث البطولة)، والوكرة القطري.



وقال القلاف لـ «الأنباء»: «حققنا نتائج مرضية فاجأت الكثيرين، سواء في الكويت أو في البطولة العربية، بعدما قدم الفريق أداء متكاملا دفاعا وهجوما، ولو لم تكن مواجهة الوكرة القطري الأولى لنا في البطولة لتمكنا من التأهل إلى الدور ربع النهائي، رغم أن البطولة تعد الأولى للفريق».



وذكر أن اليرموك يضع التأهل إلى الدوري الممتاز هدفا رئيسيا له هذا الموسم، مضيفا: «بعد الأداء المشرف في البطولة العربية، علينا مواصلة التألق والتقدم للمنافسة على البطولات المحلية المستحقة، وسوف نضع المنافسة على كأس الاتحاد نصب أعيننا، ونأمل من إدارة النادي التعاقد مع محترفين أميركيين تم اختيارهما بعد بحث دقيق في أفضل الخيارات المتاحة، وذلك بما يخدم مصلحة الفريق، ويحقق أهدافه»، لافتا إلى أنه كان يتمنى أن يقام الدوري الموسم الحالي بنظام الدمج نظرا لعودة مشاركة المحترف الأجنبي بعد طول غياب.