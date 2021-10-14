

أسامة أبوالسعود



استغربت نقابة العاملين بشركة نفط الكويت التعطيل المتعمد في إقرار سلم الوظائف الفنية والمهنية بشركة نفط الكويت خصوصا بعد تعميم المؤسسة بنظام السلم المهني منذ يناير 2020 وعدم تنفيذه على أرض الواقع حتى اليوم.



وأكد عضو نقابة العاملين بشركة نفط الكويت داود بلال، ان تطبيق السلم الوظيفي تعطل بسبب جائحة كورونا، لكن بدأت العودة لنظام الدوام الطبيعي منذ أكثر من عام دون اعتماد السلم أو البدء بأخذ الترشيحات من مدراء المجموعات. وطالب داود بلال بضرورة الإسراع في بدء الإجراءات لتنفيذه على أرض الواقع والاهتمام بتطوير السلم الوظيفي للوظائف الفنية والمهنية وذلك لأهميته لمصلحة العمل وكسر الجمود الوظيفي للموظفين. وأكد أن نقابة نفط الكويت مستمرة في دعم كل المطالب العمالية المستحقة وفي مقدمتها السلم الوظيفي الذي يعطي العمال حقوقهم العادلة وفق القانون وتحقيق مبدأ العدالة في الترقيات الوظيفية. وختم داود بلال تصريحاته بالتأكيد على أن حقوق عمال شركة نفط الكويت خط أحمر، داعيا مسؤولي الشركة إلى ضرورة الإسراع في إقرار السلم الوظيفي لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة.