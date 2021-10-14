مفرح الشمري



وسط الإجراءات والاشتراطات الصحية، تنطلق الدورة الـ 21 من مهرجان الكويت المسرحي خلال الفترة من 1 الى 10 ديسمبر المقبل على خشبة مسرح الدسمة الذي سيحتض العرض الافتتاحي للمهرجان بعنوان «رسالة فنان» من تأليف فاطمة المسلم وإخراج يوسف البغلي لتنطلق في اليوم الثاني أولى العروض المسرحية الرسمية لهذه الدورة التي يشارك فيها 8 فرق مسرحية أهلية وخاصة، وذلك حسب ما أسفرت عنه قرعة العروض التي اقيمت امس الاول في ادارة المسرح بمسرح الشامية برئاسة مدير ادارة المسرح ومدير المهرجان فالح المطيري، وبحضور مندوب لكل فرقة مشاركة في هذه الدورة، وذلك لتوقيع استمارة المشاركة والالتزام بشروطها حرفيا دون اخلال حتى لا تحدث أي مشاكل مستقبلا.



قرعة جدول العروض جاءت كالتالي:



2 ديسمبر، عرض مسرحية «زهور القبور» لفرقة مسرح الشباب، من تأليف وإخراج فيصل العبيد، 3 ديسمبر عرض مسرحية «الطابور السادس» لفرقة المسرح الشعبي تأليف فاطمة العامر وإخراج علي البلوشي، 4 ديسمبر عرض مجموعة السلام مسرحية «فوبيا» تأليف مريم القلاف وإخراج عبدالله المسلم، 5 ديسمبر عرض فرقة المسرح العربي مسرحية «المشنوق الذي ضحك» من إعداد واخراج أحمد البناي، 6 ديسمبر عرض شركة تياترو للإنتاج المسرحي مسرحية «البروة» تأليف فلول الفيلكاوي وإخراج عبدالعزيز التركي، 7 ديسمبر عرض فرقة مسرح الخليج العربي مسرحية «مطلوب مهرجين» تأليف تغريد الداود وإخراج عيسى الحمر، 8 ديسمبر عرض شركة فرانكو للانتاج المسرحي مسرحية «الموت الأبيض» تأليف سعيد محمد سعيد وإخراج مشعل السالم، 9 ديسمبر عرض فرقة المسرح الكويتي مسرحية «الساعة التاسعة» تأليف مريم نصير وإخراج بدر الشعيبي، 10 ديسمبر الختام وتوزيع الجوائز.



يذكر أن تلفزيون الكويت سيخصص رسالة يومية للمهرجان بالإضافة إلى انه سيكون هناك بث مباشر لجميع العروض المشاركة وحفل الافتتاح والختام سيتم بثه مباشرة عبر موقع «يوتيوب» وذلك لاتاحة المجال للمهتمين بشأن المسرح خارجيا لمتابعتها لان هذه الدورة لا يوجد بها اي ضيوف من خارج الكويت بسبب الاجراءات الصحية المتبعة في البلاد.