مفرح الشمري



اختار معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الأربعين التي ستنطلق في نوفمبر المقبل الروائي طالب الرفاعي «شخصية العام الثقافية».

وقال الرفاعي في بيان بالمناسبة: شرفني وأسعدني قبل قليل إعلان تكريمي باختياري «شخصية العام الثقافية» في معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الأربعين.

وإذا كان هذا التكريم قد جاء بمباركة من صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد في دولة الإمارات الحبيبة، فإن تهنئة طيبة ورقيقة جاءتني باتصال هاتفي من أخي الأستاذ أحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وأول ما خطر ببالي هو أن هذا التكريم وبقدر ما يخصني فإنه يخص تكريم بلادي الكويت، ومؤكد أنه يعني تكريم جميع زملائي الأدباء والمثقفين، فما أنا إلا نتاج تلك النهضة الفكرية الكبيرة التي عاشتها الكويت منذ صدور مجلة «العربي» عام مولدي في 1958، وما تلاها من حركة فكرية وإبداعية كبيرة وصل تأثيرها النير إلى أقاصي أقطار وطني العربي الحبيب.



«الأنباء» تهنئ الروائي طالب الرفاعي على هذا التكريم، فهو تكريم مستحق لرجل يستحق خصوصا أن نشاطه الثقافي والأدبي محسوس وملموس بالكويت والخليج والوطن العربي.. ألف مبروك طالب الرفاعي.