حنان عبدالمعبود



أعلن اختصاصي أمراض الدم وتجلط الدم بمستشفى الفروانية د.علي الجريوي ان الجلطات الوريدية قد تصيب من شخص إلى شخصين بين كل ألف شخص سنويا، مبينا أن هذا النوع من الجلطات يحدث حينما تتكون جلطة دم في أوردة الجسم.



وقال الجريوي في تصريح له بمناسبة شهر أكتوبر الخاص بالتوعية عن الجلطات الوريدية ان الجلطات العميقة هي الجلطة التي تصيب الحوض أو الساقين او الزراعين وأعراضها تكون ألما وتورما واحمرارا وثقلا أو دفئا في مكان الجلطة، ومن مضاعفاتها ان جزءا من الجلطة قد ينتقل مع الدم ويصل الى الرئة ويسبب الجلطة الرئوية ومن أعراضها ضيق التنفس وألم في الصدر يزيد مع التنفس وتسارع ضربات القلب، والشعور بدوخة وكحة وقد تعرض حياة المريض للخطر.



وأضاف الجريوي: غالبا لا نجد سببا واضحا لتكون الجلطة ولكن هناك عوامل خطورة منها التقدم في السن والأمراض الخطيرة مثل السرطانات ودخول المستشفيات لمدة تزيد على 3 أيام، والعمليات الجراحية مثل تبديل الحوض أو الركبتين يزيد من فرصة الإصابة بنسبة تتراوح بين 40 و60%، كما تعد النساء أكثر عرضة للإصابة بسبب ارتفاع هرمون الأستروجين لديهم، وتزيد نسبة الخطورة أكثر مع تناول حبوب منع الحمل كما تزيد فترة الحمل من احتمال الإصابة 5 أضعاف، مؤكدا أنه حال حدوث الجلطة فإن العلاج متوافر، ولهذا ينصح بضرورة مراجعة الطبيب حال الشعور بالأعراض.