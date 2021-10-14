حنان عبدالمعبود



فيما تتسارع وتيرة حملة التطعيم ضد «كورونا» وصولا إلى تحقيق كامل الأهداف المرجوة في صون وحماية المجتمع، وفي إطار آخر المستجدات بشأن تلك الجهود، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند عن بعض الإجراءات فيما يخص الحملة والتطعيم ضد أمراض الشتاء، معلنا فتح باب التسجيل لتلقي تطعيمات الشتاء: الإنفلونزا وبكتيريا الالتهاب الرئوي «نيوموكوكال» وذلك للفئة العمرية 50 عاما فما فوق، على أن يتم فتح باب التسجيل لبقية الفئات العمرية تباعا. من جهة أخرى، لفت السند إلى فتح مركز الجليب لتطعيم «كورونا» لاستقبال الراغبين في تلقي اللقاح بدون مواعيد مسبقة لجميع الفئات المشمولة بالتطعيم، والتي تعذر حصولها على اللقاح خلال الفترة الماضية لأي سبب، مشيرا إلى استمرار حملة التطعيم الميدانية الشاملة في تقديم الخدمة بعدد من المناطق، حيث شملت التغطية خلال اليومين الماضيين منطقتي بنيد القار وحولي، وتستمر في تقديم الخدمة في منطقة المهبولة.