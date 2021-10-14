أكدت دراسة طبية جديدة، أجراها «معهد ماكس بلانك» في ميونيخ، على أن القيام بجلسات التدريب الذهني والتأمل الذي يعمل على مهارات مثل اليقظة والامتنان والرحمة، يقلل من تركيز هرمون الكورتيزول (أو هرمون التوتر) في بصيلات الشعر.



وتشير الدراسة الجديدة إلى أن كمية «الكورتيزول» في الشعر تمثل مؤشرا لمقدار الأعباء والإجهاد المستمر الذي يتعرض له الشخص. وتشير البيانات إلى معاناة نحو 23% من الألمان من الشعور بالإجهاد بشكل متكرر، ولا تشكل هذه الحالة ضغطا على رفاهية الأشخاص المصابين فحسب، بل إنها مرتبطة أيضا بمرض السكري، وأمراض القلب والاكتئاب، وهي أحد الأسباب الرئيسية لعبء المرض في العالم.



وتعد أحد الخيارات الواعدة لمجابهة ذلك هو التدريب على اليقظة، حيث يقوم المشاركون بتدريب مهاراتهم المعرفية والاجتماعية، بما في ذلك الانتباه والامتنان، من خلال تمارين التأمل والسلوك المختلفة.