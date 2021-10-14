أكد الدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء»، أن الذروة الجديدة من فيروس كورونا في شمال غربي سورية، حيث تسيطر المعارضة، والتي بدأت قبل نحو شهرين، لاتزال مستمرة.



وقال في بيان إن الذروة الجديدة مستمرة دون وجود أي مؤشر على تراجعها في المدى المنظور.



وأكد على معاناة القطاع الطبي مع شح كبير في المستلزمات الطبية، وخاصة الأوكسجين، وإشغال تام لأسرّة العناية المشددة.



وشدد على أن فرقه مستمرة في الاستجابة للوباء، حيث نقلت أمس الأول 22 حالة وفاة من المشافي الخاصة بفيروس كورونا في شمال غربي سورية ودفنتها وفق الإجراءات الاحترازية، كما نقلت 35 مصابا، إلى مراكز ومشافي العزل، مع استمرار عمليات التطهير للمرافق العامة وتوعية المدنيين.