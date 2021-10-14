نعى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى رائد الحركة السينمائية الكويتية الفنان والمخرج السينمائي خالد الصديق، الذي انتقل الى جوار ربه عن عمر ناهز 76 عاما بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز في المجال الفني السينمائي والتلفزيوني.

ونقل الناطق الرسمي باسم المجلس الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د. عيسى الأنصاري في بيان صحافي اليوم الخمي، تعازي وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبدالرحمن المطيري وأمين عام المجلس كامل العبدالجليل وجميع العاملين فيه لأسرة الفقيدة وللأسرة الفنية.

وقال الأنصاري "آلمنا خبر وفاة المخرج السينمائي الكبير خالد الصديق صاحب الأعمال السينمائية والتلفزيونية الرائدة التي تركت بصمات في هذا المجال محليا وعربيا ودوليا وهو منتج ومخرج سينمائي ذاع صيته بفضل نظرته الفنية الثاقبة والفريدة".

واوضح ان فيلم (بس يا بحر) الذي أنتجه وأخرجه المرحوم خالد الصديق في عام 1972 رشح لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والأربعين لافتا الى انه أول فيلم كويتي يترشح لهذه الجائزة.

واشار الى اعمال الراحل العديدة ومنها (المطرود 1964) و(الصقر 1965) و(الرحلة الأخيرة 1967) و(عرس الزين 1976) و(شاهين 1986) وغيرها من الأعمال الاخرى التي تركت بصمة في مسيرته الفنية.

وأعرب الأنصاري عن خالص التعازي لذوي الراحل وللأسرة الفنية بفقد هذا العلم السينمائي الكويتي داعيا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.