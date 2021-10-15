بداح العنزي



تبحث لجنة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها الأحد المقبل برئاسة عبدالعزيز المعجل طلب تخصيص موقع نقعة الشملان الكائنة بالواجهة البحرية - المرحلة الثالثة والبالغة مساحتها 56111م2 لصالح مؤسسة الموانئ الكويتية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 323 لسنة 2017 مع السماح بتسوير الموقع.

حيث اشترط الرأي الفني التالي: تقديم المخططات المعمارية التفصيلية الخاصة بالتسوير لاعتمادها من قبل كل من إدارة المخطط الهيكلي وإدارة التنظيم العمراني قبل الترخيص، وأن يتم رفع تقرير لتصبح تراثية بعد استكمال ردود الجهات. ويتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي ونائبه عبدالله المحري والعضو مشعل الحمضان بشأن دراسة إمكانية إعادة طرح مشروع القرية التراثية الواقع في منطقة شرق محافظة العاصمة.



٭ اقتراح العضو د.حسن كمال بشأن إعداد خريطة زلزالية للكويت.



٭ طلب إحدى الشركات نقل محطة للكهرباء رقم 50 الشويخ الصناعية الثانية.



٭ طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص محطة تحويل ثانوية بمنطقة ضاحية عبدالله السالم قطعة (3).



٭ كتاب محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد بشأن تسمية منطقة شمال غرب الصليبخات.



٭ طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص محطة تحويل ثانوية في منطقة الخالدية قطعة 1.



٭ نقل محطة الكهرباء الشويخ رقم 4-5 S إلى موقع بديل.



٭ طلب وزارة الأشغال تخصيص مسار مياه معالجة مغذي لمنطقة الدوحة وشاليهات الدوحة والمدينة الترفيهية ومرافق أخرى ليكون تنفيذه تحت أعمال العقد.



٭ استقطاع جزء من روضة دمشق بمنطقة كيفان قطعة 2 لإقامة مواقف سيارات لصالح مسجد خالد الصبيح.



٭ كتاب معهد الدراسات المصرفية بشأن تخصيص جزء من المبنى لخدمة الموظفين والمتدربين.



٭ الاقتراح المقدم من العضو عبدالعزيز المعجل بشأن بناء مطبة مرورية اسفلتية في منطقة الخالدية.



واقتراح آخر بشأن عمل دوار أو إشارة ضوئية بين القطعتين 5 و6 بمنطقة كيفان بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة، إضافة إلى اقتراح ثالث بشأن عمل مدخل ومخرج يخدم أهالي منطقة كيفان على طريق المطار.



٭ طلب بناء مسجد بمنطقة جابر الأحمد قطعة 2 على نفقته متبرع.



٭ طلب ترخيص معهد تدريب أهلي في منطقة الروضة مقدم من الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات.



٭ استحداث مدخل ومخرج لكلية القانون العالمية بمنطقة الدوحة.