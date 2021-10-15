بناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطور العمراني ووزير الدولة لشؤون البلدية شايع الشايع ومدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي برفع مستوى النظافة بجميع مناطق المحافظات ورفع السيارات المهملة والمعدات الثقيلة بالساحات التي تعوق حركة المواطنين وتشوه المنظر العام، نفذ الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية 6 جولات ميدانية بمناطق العارضية السكنية وجليب الشيوخ والفروانية وخيطان أسفرت عن رفع 111 سيارة مهملة ومعدة ثقيلة.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية سعد الخرينج ان الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يواصل جولاته الميدانية لإزالة السيارات والمعدات الثقيلة من الساحات الترابية بجميع مناطق المحافظة ووضع سواتر ترابية مؤقتة لمنع وقوف السيارات والمعدات الثقيلة بالساحات وفقا للخطة الموضوعة.



وأشار إلى أن الفريق الرقابي قام بتنفيذ ست جولات ميدانية بمناطق العارضية السكنية وجليب الشيوخ وخيطان والفروانية أسفرت عن رفع 111 سيارة مهملة ومعدة ثقيلة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الجولات جاءت في إطار استكمال الخطة الموضوعة لرفع السيارات المهملة والمعدات الثقيلة من جميع مناطق المحافظة.