حنان عبدالمعبود



أعلنت مديرة إدارة تعزيز الصحة د.عبير البحوه، ان الاكتشاف المبكر ينقذ حوالي 90% من حالات فقدان البصر التي يمكن علاجها والوقاية منها. جاء ذلك في تصريح لها على هامش الاحتفال الذي أقيم صباح أمس في مركز البحر للعيون احتفالا اليوم العالمي للإبصار.



وقالت البحوة إن إجراء الفحوصات والمحافظة على العين أولوية بالنسبة للأطفال والكبار، مؤكدة أن الاحتفال باليوم العالمي للإبصار تخلتله إقامة معرض صحي توعوي، ولافتة الى ان هناك 2.2 مليار شخص على الأقل في العالم يعانون من ضعف البصر وأيضا ما لا يقل عن مليار حالة أو نصفها تقريبا كان من الممكن تجنيبها الإصابة بضعف البصر، داعية جميع فئات المجتمع إلى مراجعة طبيب العيون بشكل دوري.



وأضافت ان السببين الرئيسيين للإصابة بضعف البصر والعمى هما الأخطاء الانكسارية غير المصححة وحالات إعتام عدسة العين، لافتة إلى أن معظم المصابين بضعف البصر والعمي تزيد أعمارهم على 50 عاما، لكن فقدان البصر يمكن أن يصيب جميع الأعمار، وضعف البصر يشكل عبئا ماليا هائلا على الصعيد العالمي.