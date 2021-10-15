عبدالكريم العبدالله



دشنّت الرابطة الكويتية لتعزيز الصحة والاعلام الصحي التطبيق الالكتروني «كلنا معك» والخاص بالصحة النفسية وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للصحة النفسية، وبالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.



وقالت رئيسة الرابطة الكويتية لتعزيز الصحة والاعلام الصحي د.غالية المطيري في تصريح صحافي إن تدشين التطبيق جاء مع انطلاق حملة توعوية شاملة بالصحة النفسية تنفذها الرابطة بدعم من «التقدم العلمي»، وبالتنسيق مع اللجنة الدائمة للوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير السارية، لافتة الى أن التطبيق يضم كل ما يخص أمراض الصحة النفسية لزيادة الوعي المجتمعي بها وتهيئة الجهود من أجل دعم الصحة النفسية، وترسيخ السلوكيات والعادات الحياتية السليمة للشباب والمجتمع بشكل عام، وتقديم الدعم للمصابين بالأمراض النفسية وكيفية التعامل معها والحد من مضاعفاتها.



وبينت المطيري أن تطبيق «كلنا معك» يعنى بالصحة النفسية، ليكون منصة للرجوع إليها للتشخيص الأولي والاستشارات النفسية دون الخجل من مواجهة الطبيب، والتعرف على المعلومات الأساسية حول الأمراض النفسية، وتجنبا للمضاعفات التي قد تترتب عليها، مشيرة الى أن الحملة التوعوية التي تنفذها الرابطة تتضمن أيضا مجموعة من الأفلام التوعوية واللقاءات المباشرة مع أخصائيي الصحة النفسية، وغيرها من الأنشطة التوعوية بأمراض ومشاكل الصحة النفسية.



بدورها، لفتت عضو الرابطة الكويتية لتعزيز الصحة والاعلام الصحي د.ضحية العنزي الى أن جائحة «كورونا» أثرت كثيرا على الصحة النفسية للناس، حيث تضررت بعض الفئات بشكل خاص، مثل العاملين في الرعاية الصحية والخطوط الأمامية، وطلبة المدارس والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم والمصابين بحالات صحية نفسية أصلا، كما تعطلت خدمات الصحة النفسية والعصبية وخدمات اضطرابات تعاطي مواد الإدمان.



وأضافت العنزي: أن ما يدعو إلى التفاؤل ان حكومات العالم اقرت بالحاجة إلى الارتقاء بنوعية خدمات الصحة النفسية على جميع المستويات، وقد ابتكرت بعض البلدان بالفعل سبلا جديدة لتقديم رعاية الصحة النفسية لسكانها،



وخلال حملة هذا العام لليوم العالمي للصحة النفسية، تحت شعار «الرعاية الصحية النفسية للجميع» نجعل هذا الشعار واقعا من خلال مشروع «كلنا معك» الذي يضم مواد جديدة بطريقة شيقة وسهلة القراءة والمشاهدة عن سبل رعاية الصحة النفسية وتقديم الدعم للآخرين في هذا المجال.



من جانبها، أوضحت عضو الرابطة د.ابتهال الحبيب أن اليوم العالمي للصحة النفسية لا يتعلق بأنشطة التوعية فقط، بل يتيح الفرصة لتمكين الأشخاص وتحفيزهم للاعتناء بصحتهم النفسية وتقديم الدعم إلى الآخرين، مبينة ان الرابطة قامت بإطلاق مواد إعلامية جديدة لمساعدة الأشخاص الذين يتعايشون مع الاكتئاب أكثر الأمراض النفسية شيوعا.



وذكرت أن تطبيق «كلنا معك» متاح على «الأب ستور» و«جوجل بلاي» ويمكن الوصول إليها عبر الروابط: عبر «الأب ستور»:



https://apps.apple.com/kw/app، وعبر «جوجل بلاي»: https://play.google.com/store/apps/details