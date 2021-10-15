عبدالعزيز الفضلي



عقد وزير التربية د.علي المضف اجتماعا مع وفد من وزارة الصحة وذلك ضمن أطر التعاون المشترك الخاص بتطبيق الاشتراطات الصحية في المدارس.



‏وثمن د.المضف الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الصحة وممثلوها واثرهم على الميدان التربوي ومساهمتهم في العودة الآمنة الى المدارس.



‏وقد تطرق الاجتماع إلى بعض الأمور المتعلقة بالاشتراطات الصحية والمستجدات الخاصة بها.



‏وفي ختام الاجتماع قام وزير التربية بتكريم ممثلي وزارة الصحة على جهودهم ومشاركتهم في خطة وزارة التربية للعودة الآمنة الى المدارس.



من جهة أخرى، وبحضور وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب، قام الوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان بتكريم طالبات مسابقة الأولمبياد الدولي لعلوم الأرض التي أقيمت في مدينة تيومن روسيا الاتحادية في الفترة من 25 إلى 30 من شهر أغسطس الماضي.



‏وذكرت الموجهة الفني العام للعلوم منى الأنصاري أن المسابقة تعد من أقوى المنافسات العلمية لطلاب مدارس المرحلة الثانوية التي تعنى بعلوم الأرض والجيولوجيا، وتهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في تبادل الأفكار وإقامة جسور الصداقات والعلاقات الودية بين المتعلمين.



‏وقد حصلت الطالبات منى السعيدي وشيخة البسام وآلاء الدليمي على ميدالية ذهبية وثلاث ميداليات فضية وخمس ميداليات برونزية من خلال مشاركاتهن عبر الأونلاين التي كانت تحت رعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.



إلى ذلك كرّم الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد الفائزين بجائزة مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، مثمنا الجهود المبذولة للفرق المشاركة في المسابقة رغم الجائحة.



وقال المقصيد إن وزارة التربية استطاعت تجاوز أزمة «كورونا» باقتدار من خلال تعاون أهل الميدان التربوي الممثل في مديري المناطق والهيئة التعليمية والإدارية بالإضافة إلى جهود أولياء الأمور وتشجيعهم الدائم لأبنائنا الطلبة.