عبدالعزيز الفضلي



وضعت وزارة التربية من خلال بعض التواجيه الفنية خطة لمعالجة فاقد التعليم من الطلبة خاصة في الصفوف الأولى للمرحلة الابتدائية.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، انه ستتم معالجة مهارات الفاقد التعليمي المدرجة ضمن خطة المنهج في وقفة بداية كل حصة ثم يتم التدريب على الدرس المقرر في الصف الحالي، مشيرة إلى انه يجري المسح التشخيصي للطالب بعد الأسبوع السادس في المهارات المحددة لكل صف.

وذكرت المصادر أنه تم تخصيص بداية الحصة لوقفة علاجية تدرس فيها المهارات التي تعثر فيها المتعلمون بناء على نتائج المسح التشخيصي، مشيرة إلى انه ترتب المهارات من حيث شدة التعثر والخطة العلاجية تكون تحت إشراف رئيس القسم واعتماد الموجه الفني.

وأوضحت أنه تنفذ الوقفة العلاجية في كل حصة دراسية بحدود (15 دقيقة)، ويتابع رئيس القسم تنفيذ الخطة ومدى تقدم المتعلمين وتتم التوجيهات اللازمة للمعلمين.