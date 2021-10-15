إعداد: هادي العنزي



خبرة الصيد لا تأتي من فراغ وإنما بالممارسة والتركيز وصعود السلم يكون بأول خطوة وينتهي عند القمة، إلا أن البحر لا توجد به نهاية فكل يوم توجد معلومة جديدة تضاف إلى السيرة الذاتية.. صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق خالد البلوشي الذي حدثنا عن بدايات اكتسابه للخبرة من والده وأخواله وأفضل أماكن الصيد حاليا أين تكون ومواسم صيد الشماهي والييمة المفضلة له، وأهم أساسيات صيد سمكة الشيم، وأين تتواجد والهامور والنقرور وأماكن السبيطي والييمة المفضلة له والنصائح والمعلومات البحرية المتنوعة قدمها لإخوانه الحداقة، فإلى التفاصيل:



تولعت بالحداق والصيد منذ الصغر وأنا بعمر 8 سنوات تقريبا وكنت أرافق الوالد وأخوالي خلال رحلات صيدهم، وقد تعلمت منهم كل شيء يخص البحر والصيد مثل الموادع وشكة الييمة ومواسم الأسماك وأماكنها والترديع وحسبة المايات وأشياء أخرى كثيرة تعلمتها مع الوقت وأغلب المحادق التي كنا نذهب إليها هي الحيشان وأسياف الدوحة والفنطاس.



النويبي في المناطق الشمالية



ويضيف: أفضل أماكن الصيد حاليا تكون في جون الكويت عندك الحيشان والرشدان وجزيرة عوهة، وأقول للحداقة الراغبين في صيد النويبي والشعم عليكم بالمناطق الشمالية مثل عوهة والدفان والحيشان والركسة الشمالية والجنوبية، أما بالنسبة للجزر فهناك جزر تصلح للحداق وأخرى للغوص وبعضها يجمع الغوص والحداق معا وعوهة أم الخير هي الأفضل من بين جميع الجزر وأعتبرها سوق السمك لأنك تجد جميع أنواع الأسماك التي يفضلها أغلب الحداقة.



الركسة مكان الشماهي



ويتابع: الشماهي وما أدراك ما الشماهي، سمكة تطربك بضربها على الخيط وتعطيك إحساسا غريبا وعجيبا، أفضل أماكن سمكة الشماهي هي المحادق الشمالية مثل الركسة والدفان والدردور وجزيرة عوهة والصبية والطبعانات الشمالية وايضا تتواجد في المحادق الجنوبية والأقواع والأرياق، وأفضل ييمة لها الربيان والخثاق وأوقات صيدها تكون من أبريل إلى مايو ومن نوفمبر إلى مارس على حسب المكان.



ييمة الشيمة الزورية



ويضيف: سمكة الشيم من أفضل أنواع الأسماك عند أهل الكويت وضرب بها الأمثال، وأماكن تواجد الشيم عوهة أم الخير والدوحة والحيشان والدردور والأقفاص والصبية، وطريقة صيد الشيمة يكون بالحداق العادي «الخيط» أو باللفاح أو بالتشخيط وأفضل ييمة لها الزورية واليميام والمحايات بداية صيدها يكون شهر أبريل في جزيرة عوهة وفي شهري مايو ويونيو تكثر في منطقة الدردور وحجم الخيط 80.90.100 وفي حداقة يحطون مسيّم.



مكان الهامور الطبعانات



وينابع: الهامور من الأسماك المستوطنة ومتوافرة على مدار السنة وأكثر شهر يتكاثر فيه من مارس إلى مايو وتتواجد في الأماكن الصخرية والطبعانات، وطريقة صيدها بالدرية عن طريق المحايات والجق والييمة المفضلة لها المچوه والشعم والچم والربيان الجامبو والخثاق.



صيد الليل والنهار



ويقول: صيد الليل أو النهار لكل واحد فيهما حسبة معينة ووقت معين وخلال فصل الصيف أفضل النهار والليل أما بالنسبة لفصل الشتاء فأفضل النهار أكثر شيء وذلك لجمال الطقس ومتعة الصيد، كما أن الطلعة تعتمد بالدرجة الأولى على حالة الجو والظروف التي قد تصيب أي شخص، وأنا أطلع ما بين ثلاث طلعات إلى خمس في الأسبوع.



موسم النقرور



وأكد أن موسم النقرور يبدأ من شهر مارس لغاية أبريل وهي من أنواع الأسماك المهددة بالانقراض، والصغير يسمونه طريجعي والكبير أبو حدبة، وأماكن تواجده بالفنطاس وكبر وعوهة وأقواع 60 و90 و25 وييمته المفضلة الخثاق.



السبيطي تحصله بالرقوق



ويضيف: السبيطي سمكة محبوبة لدى جميع أهل البحر وهي من أصعب الأسماك في الصيد بسبب ذكائها وحذرها الكبير، يتواجد السبيطي بالرقوق على أول السجي وأول الثبر وعليك بالأيام العربية وجرة الماية الخفيفة وخلال فصل الشتاء السبيطي يبي صلاخة اليواف والميد والزوري وخلال فصل الصيف ركز على مصران الدجاج.



ختامية



واختتم البلوشي قائلا: أوجه دعوتي إلى إخواني الحداقة وأرجو منهم المحافظة على بحرنا وعدم رمي العلب والأكياس الفارغة وأرجو منهم أيضا الاهتمام بعدة السلامة والإسعافات الأولية كاملة دون نقصان وربي يوفق الجميع بالصيد الطيب.