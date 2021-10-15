مصطفى صالح



كشفت إحصائية رسمية صادرة عن الهيئة العامة للاتصالات، حصلت «الأنباء» على نسخة منها، عن أن الهيئة قامت بمعالجة 1733 شكوى تم تقديمها من قبل عملاء خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021، موزعة على 623 شكوى في الربع الأول و603 شكاوى في الربع الثاني، و507 شكاوى بالربع الثالث.



وأظهرت الإحصائية أن عدد الشكاوى القائمة خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بلغ نحو 468 شكوى، موزعة على 309 شكاوى بالربع الأول، و65 شكوى في الربع الثاني، و94 شكوى قائمة خلال الربع الثالث من العام الحالي.



وبخصوص الشكاوى المغلقة خلال فترة الأشهر الـ 9 الماضية، ذكرت «هيئة الاتصالات» أنها تبلغ 1265 شكوى، موزعة على 314 شكوى للربع الأول، ونحو 538 في الربع الثاني، و413 شكوى مغلقة خلال الربع الثالث من 2021.



وقالت الهيئة إن عدد الشكاوى الملغاة خلال أول 9 أشهر من عام 2021، قد بلغ نحو 219 شكوى موزعة على 80 شكوى تم إغلاقها في الربع الأول، ونحو 87 شكوى بالربع الثاني، و52 شكوى بالربع الثالث من العام.