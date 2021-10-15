قام البنك الأهلي المتحد يوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر الحالي، بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي يقدم ما يزيد على 750 جائزة سنويا، وينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار والذي يقدم أكبر قيمة من الجوائز إلى أكبر عدد من الفائزين، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.



وأسفر السحب عن حصول 20 عميلا على 1000 دينار لكل منهم، وهم: جلال مشبب السهلي، وفيصل بدر عبدالله البدر، وطارق محمد السرور، ومي محمد الحمد، وخديجة فاضل الفهد، وأوروين سينين فرناندس، وأحمد عبدالله محمد الفيلكاوي، وكرستوفر فرانسيس بريتو، ومحمد خالد الربيعان، وعبدالله إسماعيل العنزي، وبدر صالح العنزي، وأحمد حسين جوهر، وعبدالعزيز خالد الهول، وفرح حسين الجطيلي، وعارف عبدالرحمن محمود، وجدعان المطيري، ومحمد نواف النجدي، ووليد أحمد البندري، وعلي حمد الجويعد، وفاطمة أحمد حمزة.



وتتضمن سحوبات الحصاد العديد من الجوائز، من بينها جائزة بقيمة 100 ألف دينار في كل من عيد الفطر وعيد الأضحى وتبقى الجائزة ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار أهم ما يطمح إليه العملاء لتحقيق تطلعاتهم. كذلك تقدم جوائز الحصاد 20 جائزة أسبوعية بقيمة ألف دينار لكل رابح.



وكذلك، لأول مرة في الكويت، تم تقديم «سحب الأفضلية» ربع السنوي بقيمة 25 ألف دينار حصريا للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ من قبل بأي من جوائز الحصاد الإسلامي خلال السنوات الخمس الأخيرة بشرط مرور عام على فتح حساباتهم، وتتيح كل 50 دينارا في حساب العملاء ضمن هذه الفئة فرصة واحدة للدخول في السحب.



وبالإضافة إلى هذه الباقة من الجوائز المميزة، يحظى العملاء بأرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة ضمن هذا الحساب، وهو ما يجعل حساب الحصاد الإسلامي فريدا من نوعه وجذابا لكل أفراد المجتمع الراغبين في التوفير من خلال تحقيقه للعديد من المميزات سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل.