مفرح الشمري



تمنى الشاعر الغنائي المخضرم عبداللطيف البناي لمهرجان الأغنية القطرية بنسخته الثالثة الذي انطلقت امس كل نجاح وتقدم، آملا أن تنال أغنيته «يا دوحة العز» التي ستعزفها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو د.أحمد حمدان ويغنيها الكورال الليلة في مسرح قطر الوطني استحسان الجميع، وهي بمنزلة هدية متواضعة لدولة قطر الشقيقة، حسب قوله لـ «الأنباء».



من جانب آخر، زار د.عامر جعفر ود.سليمان الديكان الشاعر الغنائي عبداللطيف البناي في منزله للاطمئنان على صحته والدعاء له بالشفاء التام، حيث نقل إليه د.عامر جعفر ردة الفعل الجميلة من مسؤولي وزارة التربية وطلبة المدارس على أغنية «العودة للمدارس» التي كتبها الشاعر عبداللطيف البناي ولحنها موسيقيا د.عامر جعفر.