عبدالحميد الخطيب



أكد الفنان الشاب ناصر الدوسري أثناء استضافته في فقرة «عشرة دقائق» في برنامج «ليالي الكويت»، أن تجربة مسلسل «دفعة بيروت» جعلته ينضج فنياً وإنسانياً، وقال: سأخبر أبنائي ما حدث أثناء تصوير هذا العمل، فقد عشت في لبنان 10 أشهر شهدت فيها انتشار جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت، وكيف كنا كفريق عمل «نطبطب على بعض»، هي تجربة لا يمكن أن أنساها نهائيا حتى لو صار عمري 100 سنة.



وتابع: أعتبر «دفعة بيروت» أقوى أعمالي عربيا، وللعلم بعد عودتي من لبنان فكرت في الذهاب الى طبيب نفسي لكي أتخلص من آثار ما تعرضت له أثناء فترة التصوير الطويلة، مشددا على انه بعد مشاركته في «دفعة بيروت» لن يقبل بالأدوار الثانوية، لافتا الى انه لا يعرف شيئا عن مسلسل «دفعة لندن».



وبسؤاله هل المنتجون يطلبونه في مسلسلاتهم لأنه ممثل ناجح أم لأنه ناجح في «السوشيال ميديا»، أجاب: «أنا لو مو ممثل ناجح المنتجين ما يطلبوني»، والدليل الأعمال التي أقدمها، والأدوار التي أجسدها بصدق والأدوات التي أستخدمها في المسلسلات، ملمحا الى انه إنسان مسالم بطبعه و«على نياته» وتعرض لعدة صدمات بسبب طيبته الزائدة وقال: «ما لي شغل بأحد، وأركز بنفسي، واللي يسوي شي حلو أقول له برافو»، نافيا افتعاله المشاكل مع الفنانين لزيادة عدد المتابعين بـ «السوشيال ميديا»، مؤكدا في السياق نفسه أن أجره ليس خياليا ولكنه يأخذ الأجر الذي يستحقه ومرات يكون زيادة.



وحول «جوكر» الدراما الكويتية من وجهة نظرة، قال ناصر الدوسري: علي كاكولي وحمد أشكناني كل منهما «جوكر»، كاشفا عن سبب عدم مشاركته في المسلسل السعودي «ضحايا حلال»، وأوضح: عرض علي العمل في الوقت الذي كنت أصور فيه «دفعة بيروت» لذلك لم أستطع أن أتواجد فيه، وهذه الفترة بصدد الاتفاق على مسلسل درامي سعودي سأعلن عن تفاصيله قريبا.