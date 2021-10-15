قال رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي إن الديوان يسعى إلى دعم مهارات منتسبيه في مجال حقوق الإنسان إيمانا منه بأهمية دور العاملين في مجال تنفيذ القانون الإنساني في حماية الحقوق بما يتواءم مع تشريعات القانون الدولي.



جاء ذلك في تصريح صحافي للسفير المباركي عقب لقائه مع الأمين العام للجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني المستشار عادل العيسى.



وأضاف أن الديوان الوطني لحقوق الإنسان يعمل على وضع برنامج تدريبي سنوي يهدف من خلاله إلى تأهيل منتسبيه للعمل في مجال تدريب الكوادر المتخصصة بالقانون الدولي الإنساني.



من جانبه، قال المستشار العيسى إن اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني بحثت مع مسؤولي الديوان أوجه التعاون المشترك بما يتعلق بجميع الأنشطة والتقارير التي تقدم للمفوضية الأممية لحقوق الإنسان.



وأضاف العيسى أنه لمس حرص الديوان الوطني لحقوق الإنسان على التعاون مع اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني.



وأكد أن اللجنة ومنذ إنشائها تعمل على تدريب المدربين في مجال القانون الدولي الإنساني على مستوى المحامين والإعلاميين وغيرهم وتعمل على تعزيز تنفيذ أحكام القانون الدولي بمجالات حقوق الإنسان من خلال التعاون التدريبي مع الجهات المعنية في الكويت بمجالات القانون الدولي الإنساني.