تعود الاثارة للملاعب الانجليزية ابتداء من يوم غد السبت بإقامة مباريات المرحلة الثامنة من الدوري الانجليزي الممتاز (بريمييرليغ) باقامة 7 مباريات، حيث يلتقي واتفورد مع ليفربول، وأستون فيلا مع ولفرهامبتون، وليستر سيتي مع مان يونايتد، ومان سيتي مع بيرنلي، ونوريتش سيتي مع برايتون، وساوثمبتون مع ليدز يونايتد، وبرينتفورد مع تشلسي.



ومن المتوقع أن يكون ترينت ألكسندر- آرنولد وديوغو جوتا جاهزين للمشاركة مع «الريدز» ضد واتفورد، بعد معاناة الأول من إصابة عضلية في الآونة الاخيرة، فيما تعرض الثاني للإصابة خلال تواجده مع منتخب البرتغال في فترة الأجندة الدولية.



ويواصل لاعب الوسط تياغو ألكانتارا تعافيه من إصابة في ربلة الساق، حيث أكد مدرب ليفربول يورغن كلوب أن النجم الإسباني سيغيب على الأرجح عن مواجهة واتفورد.



ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، علما أنه الفريق الوحيد الذي ما زال محافظا على سجله خاليا من الهزائم في البطولة خلال الموسم الحالي حتى الآن.



من جهته، يسعى المتصدر تشلسي (16 نقطة) لمواصلة التشبث بالصدارة من بوابة مستضيفه «العنيد» بيرنتفورد.



هذا، واتحدت الأندية الكبرى في الـ«بريمييرليغ» من أجل إعادة لاعبيها سريعا من أميركا الجنوبية بعد نهاية فترة التوقف الدولي.



ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن أندية مان يونايتد وجاره «السيتي» وتشلسي وليفربول وأستون فيلا وليدز يونايتد استأجرت طائرة خاصة لضمان عودة لاعبيها من أميركا الجنوبية سريعا.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الطائرة ستقلع مباشرة فور انتهاء مباريات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم فجر اليوم الجمعة بتوقيت الكويت.

وأوضحت أن الطائرة ستضم كلا من رافينيا (ليدز يونايتد)، وإدينسون كافاني وفريد (مان يونايتد)، وإيدرسون وغابرييل خيسوس (مان سيتي)، وأليسون بيكر وفابينيو (ليفربول)، وتياغو سيلفا (تشيلسي)، ودوغلاس لويز (أستون فيلا).



في إطار آخر، يخطط توتنهام لنقل الرباعي جيوفاني لو سيلسو وكريستيان روميرو ودافينسون سانشيز وإيمرسون رويال على متن طائرة خاصة أخرى، قبل مواجهة نيوكاسل، بعد غد الأحد.