قتل طفل يبلغ عامين والدته التي كانت تحضر اجتماعا عبر تطبيق «زووم» بإطلاقه رصاصة على رأسها، مما أدى إلى توقيف الأب الثلاثاء في فلوريدا بتهمة عدم وضع سلاحه بعيدا من متناول نجله.



وقالت الشرطة والمدعي العام إن فيوندري أفيري (22 عاما) وضع قيد التوقيف بتهمة القتل غير العمد بسبب الإهمال وعدم وضع سلاحه الناري بطريقة آمنة.



وبهذا السلاح الذي وضعه فيوندري في حقيبة ظهر مستوحاة من المسلسل التلفزيوني للأطفال «باو باترول»، وكان محملا بالذخيرة ومن دون إغلاق مفتاح الأمان، قتل الطفل والدته شامايا لين في منزل العائلة في 11 أغسطس برصاصة واحدة فيما كانت المرأة البالغة 21 عاما تشارك في اجتماع عبر «زووم».