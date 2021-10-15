محمد راتب



قامت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بحملة لتنظيف مشروع الشهداء بحضور مدير عام الهيئة الشيخ محمد اليوسف، وذلك ضمن موسم التخضير الذي أطلقته الهيئة للموسم الزراعي الحالي.



وصرح اليوسف بأن الحملة والتي دعت لها الهيئة لتنظيف مشروع الشهداء قد حققت نجاحا كبيرا وانجازا لجزء كبير من الخطة المسبق وضعها من قبل الهيئة، معلنا انه ستتم استكمال أعمال التنظيف في المشروع خلال حملة أخرى ومن بعدها يتم البدء في عملية الزراعة والتخضير للمشروع.



وشكر اليوسف جميع المتطوعين الذين شاركوا في عملية التنظيف وكل من شارك في انجاحها، مثمنا دورهم المهم والفاعل في دعم مسيرة الهيئة نحو تحقيق هدفها الأهم وتخضير أكبر مساحة ممكنة من وطننا الحبيب.