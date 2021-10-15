عادل الشنان

يشهد مشروع مدينة المطلاع السكنية استلاما مبدئيا لعدد ثلاثة مشاريع رئيسية لإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنى التحتية ومحطات الكهرباء الفرعية باستثناء خزانات الترشيح في كل مشروع على حدة، حيث بلغت النسبة الفعلية 87.78% لأعمال العقد رقم 1300، وفي العقد رقم 1327 بلغت نسبة الانجاز الفعلية 77.67%، أما العقد رقم 1328 فقد بلغت النسبة الفعلية للأعمال 98.06%، علما بأن جميع المشاريع سالفة الذكر كان من المفترض أن يتم تسليمها للمؤسسة كاملة منذ مارس الماضي بعد ان قامت المؤسسة بتمديد فترات الاستلام اكثر من مرة.

ويعاني مشروع مدينة المطلاع السكنية أيضا من تأخير أعمال مشروع انشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة في الضاحية N10، حيث كان من المفترض أن تبلغ نسبة الانجاز تعاقديا 97.72% في نهاية سبتمبر الماضي، إلا أنها فعليا بلغت 63.27‎‎% فقط، وأيضا تأخر اعمال انشاء وانجاز وصيانة المباني العامة بالضاحيتين N7 وN8 وأعمال خدمات البنية التحتية والمباني العامة بمركز الضاحية الرئيسي N8، وقد بلغت نسبة الاعمال الفعلية 52.93% ومن المفترض تعاقديا ان تكون نسبتها 67.93‎‎% حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، في حين كل العقود التي تحمل ارقام (1346-1347-1348-1349-1380-1381-1382) متأخرة وكان من المفترض استلام اعمالها خلال الاشهر الماضية بدءا من شهر ابريل حتى تاريخ 3 أكتوبر. وجار اعداد الجدول الزمني لمشروع تصنيع وتوريد وتركيب وصيانة محطات تحويل ثانوية جهد 11/0.433 ك.ف. للضواحي N4-N3-N2-N1 في مدينة المطلاع، ومن المفترض ان يكون موعد تسليم العمال تعاقديا بتاريخ 25 فبراير 2023.