محمد راتب

ضمن الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتخضير مناطق الكويت، انطلقت جهود الحملة اليوم الجمعة الساعة الرابعة عصرا لمحافظة الفروانية وتحديدا من منطقة العارضية الصناعية مقابل مخازن الهيئة لتضع بصمتها التخضيرية وترسم خطواتها نحو أكبر مساحة خضراء ممكنة بحضور مدير عام الهيئة الشيخ محمد اليوسف، وبدعم ومساندة كبيرة من المتطوعين الذين يقومون بدور رائع لإنجاح المسيرة يدا بيد مع الهيئة.

وقال الشيخ محمد اليوسف: ان النتائج التي يتم تحقيقها وانجازها في كل مرحلة تعتبر مدعاة للفخر وحافزا أكبر للاستمرار، حيث تسير الحملة في جميع المحافظات ولاقت صدى ودعما كبيرين من الشعب الكويتي وكل قطاعات الدولة مما يدعم استمرار المسيرة والانجاز.

واضاف: ان الأمر الذي يدعو لمزيد من التفاؤل هو تزايد أعداد المتطوعين والمشاركين في كل مرة ما يعني ارتفاع الوعي الزراعي لدى المواطنين وإدراكهم مدى اهمية الزراعة والتشجير وتسخير الوقت والجهد لإتمام المسيرة.

ودعا اليوسف جميع المبادرين والمهتمين للمشاركة في الحملة غدا السبت والتي ستنطلق الى محافظة الأحمدي.