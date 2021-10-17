ليلى الشافعي



نظّم مكتب التطوع في «صندوق إعانة المرضى» محاضرة بعنوان «المهام التطوعية أثناء الأزمات والكوارث مطلب اجتماعي ضروري» ألقاها استاذ القانون الجنائي واستشاري تدريب العلوم القانونية والأمنية د.محمد عبدالمقصود تناول خلالها تعريف الأزمات والكوارث وأنواعها وطرق تحديد الأزمة وكيفية مواجهتها والتعامل معها، ومفهوم بروتوكول التعامل مع الأزمات وتحديد الجهات المعنية للتعامل مع الازمات، وبيان مراحل الأزمة بالتفصيل وقيادة الفرق التطوعية للكوارث مع الاستشهاد بما حدث في العالم.

وبعدها انتقل د.عبدالمقصود إلى شرح مهام الفرق التطوعية للأزمات والكوارث وما تكون عليه وقتها، مشيرا الى استراتيجية اتخاذ القرار مع ضرب الامثلة وشرح الدروس المستفادة من ازمة كورونا والحلول المستقبلية لمواجهة الازمات والكوارث والاستعداد لها.



بدورها، قالت الشيخة انتصار المحمد في تصريح لـ «الأنباء»: استمعنا الى محاضرة مهمة حول أزمة كورونا التي مررنا بها ورأينا كيف تأثر اقتصاد الكويت بها وتوقف الاعمال في المؤسسات والشركات والأسواق والمطاعم والنوادي الصحية وجميع مجالات العمل، وبإذن الله اقتربت عودة الأمور تدريجيا الى ما كانت عليه وسنعوض كل خسارة ان شاء الله، مؤكده عزم الشعب الكويتي تخطي العقبات.



وأضافت الشيخة انتصار المحمد: الآن بحمد الله الأمور عادية والقادم افضل، ونتمنى ان نرى الطلاب الذين يداومون على فترتين ان يجتمعوا في فتره واحدة، مشيدة بما قدمه وزير الصحة، مؤكدة انه كان لا ينام في بيته بل في المستشفى وأقولها أمانة وشهادة أمام الله لما قام به من مجهود جبار فله الشكر والامتنان، كما انه شجع الناس على التطعيم وقلل الكثير من الخسائر بكفاءته وحكمته، فجزاه الله خيرا.

من جهته، تحدث مدير إدارة التوعية والإرشاد بصندوق إعانة المرضى خالد الهندي عن دور المتطوعين والمتطوعات في دعم جهود الجمعية ووزارة الصحة في محاربة وباء كورونا، مشيرا الى أن التجربة كانت الاولى للفريق، وسنستمر بإذن الله في الاستمرار بالعمل لنكون بجاهزية تامة لمواجهة أي كوارث قد تحدث مستقبلا، لا قدر الله.