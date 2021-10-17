ليلى الشافعي



أكدت مراقب إدارة الصناديق الوقفية عضو اللجنة التحضيرية لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الـ 24، إسلام العميري انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة لهذا العام تحت شعار «اطمئن» اليوم الأحد في المسجد الكبير، حيث يعقد حفل الافتتاح برعاية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري عقب صلاة المغرب مباشرة، بمشاركة المتسابقين المؤهلين للتصفيات النهائية، ممن يتنافسون في حفظ كتاب الله بالمسابقة العامة ومسابقة النشء والشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ومسابقة المجد ونزلاء دور الرعاية، مشيرة إلى أن عدد المشاركين لهذا العام بلغ 1939 مشاركا ومشاركة.



وبينت العميري أن الحفل سيشارك فيه أعضاء اللجنة الدائمة والتحضيرية للمسابقة وممثلو الجهات الرسمية والأهلية المشاركة في المسابقة، وممثلو وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي، والمتسابقين والمتسابقات، مشيرة إلى أن فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة ستستمر على مدار أسبوعين الأول للرجال من: 17/10/2021 إلى 20/10/2021 والثاني للنساء من 24/10/2021 إلى 27/10/2021.

وأكدت حرص أعضاء المسابقة على العناية بالطلاب المتميزين والمبدعين في فئتهم وتأهيلهم وتقديمهم كنماذج طيبة للتأسي بهم، ليتمكنوا من المشاركة في المسابقات العالمية وخدمة القرآن وتمثيل الكويت في المحافل الدولية، مشيرة إلى بلوغ عدد الجهات المشاركة في المسابقة الرابعة والعشرين إلى 42 جهة أهلية ورسمية، بمختلف شرائح وفئات المسابقة ذكورا وإناثا.