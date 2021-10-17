علاء مجيد



انخفض الاحتياطي النقدي للكويت بنهاية شهر سبتمبر الماضي ليصل الى مستوى 12.35 مليار دينار بانخفاض على أساس شهري بلغت نسبته 1.2% بتراجع قدره 145 مليون دينار خلال الشهر مقارنة بمستوى 12.5 مليار دينار بنهاية شهر أغسطس الماضي ليعود إلى نفس مستويات شهر يوليو تقريبا.



كان الاحتياطي النقدي قد سجل أعلى مستوى تاريخي له في أكتوبر من العام 2020 عندما وصل الى 13.88 مليار دينار.



ويمثل احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي ورغم التراجع الطفيف تبقى الاحتياطيات السائلة قادرة على تغطية احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا بمعدل يفوق المعدل العالمي بنحو 4 أضعاف.



ويمثل الحد الآمن لتغطية الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل باستثناء الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات.



وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار، وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.



وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك 12.57 مليار دينار موزعة بين الاحتياطيات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 12.35 مليار دينار بالإضافة الى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطات أخرى بمقدار 197 مليون دينار.



وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.



بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في سبتمبر نحو 2.08 مليار دينار بانخفاض قدره 15.5 مليون دينار وبنسبة 0.7% عن شهر أغسطس الماضي، وتراجعت أوراق النقد فئة 20 دينارا بنسبة 0.8% بمقدار 9.5 ملايين دينار لتصل الى 1.22 مليار دينار بنهاية سبتمبر مقارنة بـ 1.23 مليار دينار في أغسطس الماضي.



كما زادت قيمة العملات فئة 10 دنانير بمقدار 8.6 ملايين دينار، حيث وصلت في نهاية سبتمبر الى 652.8 مليون دينار مقارنة 644.2 مليون دينار في أغسطس الماضي. وتراجعت العملات فئة 5 دنانير بقيمة 6.5 ملايين دينار، حيث بلغت بنهاية سبتمبر الماضي 100.26 مليون دينار مقارنة بنحو 106.8 ملايين دينار في أغسطس من العام الماضي.



وانخفضت فئة الواحد دينار بقيمة 5.8 ملايين دينار، حيث بلغت بنهاية سبتمبر الماضي 51.8 مليون دينار مقارنة بنحو 57.7 مليون دينار في أغسطس الماضي.



أما على مستوى المسكوكات فارتفعت بقيمة 98 ألف دينار بنسبة 0.23% فبلغت في شهر سبتمبر 30.45 مليون دينار مقارنة بـ 30.35 مليون دينار بنهاية شهر أغسطس وارتفعت فئة 100 فلس بمقدار 54 ألف دينار، حيث بلغت بنهاية سبتمبر 13.72 مليون دينار مقارنة بـ 13.66 مليون دينار بنهاية أغسطس الماضي.



كما ارتفعت فئة 50 فلسا بمقدار 35 ألف دينار، حيث وصلت إلى 9.62 ملايين دينار في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 9.58 ملايين دينار في نهاية أغسطس الماضي.

كما ارتفعت فئة 20 فلسا بمقدار 3 آلاف دينار، حيث بلغت 4.02 ملايين دينار بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 4.01 ملايين دينار في نهاية أغسطس الماضي.