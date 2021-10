توفير أحدث الحلول التقنية التي تلبي احتياجات الشركات



أعلنت شركة solutions by stc، ذراع شركة الاتصالات الكويتية stc المتخصصة في توفير خدمات الشركات، عن شراكتها مع Redington، الشريك الرائد لشركة مايكروسوفت في المنطقة، لتقديم دعم متقدم يساعد الشركات في بدء رحلة التحول الرقمي بسلاسة من خلال تطبيقات مايكروسوفت. وتتماشى هذه الشراكة مع التزام solutions by stc بمواصلة بناء شراكات قوية مع رواد السوق بما يسهم في تزويد عملاء B2B بأحدث الحلول المتاحة في العالم الرقمي.



وفي بيان لها، أشارت solutions by stc إلى أنها تعمل على تقديم مجموعة واسعة من حلول مايكروسوفت بهدف تعزيز تجربة العملاء عبر شراكتها المبرمة حديثا، وتوفير أحدث الحلول التقنية والخدمات التي تلبي احتياجات كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المؤسسات الأكبر حجما، لاسيما في ضوء الأوضاع غير المتوقعة التي تسبب فيها الوباء. حيث تعد التطبيقات والخدمات السحابية التي تقدمها مايكروسوفت هي المجموعة المثالية للعمل عن بعد وفي موقع العمل لاسيما مع عودة الموظفين للعمل من المكاتب.



وتوفر تطبيقات مايكروسوفت 365، ثلاث باقات أساسية تشمل أكثر التطبيقات أهمية تتضمن كل منها مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تم وضعها معا لتلبية متطلبات العمل، بما في ذلك التطبيقات الأكثر استخداما مثل Word وExcel وPowerPoint وOutlook. فضلا عن OneDrive المنتج الإضافي الذي تقدمه مايكروسوفت مجانا للمشتركين، بما يسهم في تخزين البيانات عبر الإنترنت. ومن خلال OneDrive، يمكن للمستخدمين ببساطة تخزين ملفاتهم ومزامنتها ومشاركتها عبر أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة النقالة أو غيرها من الأجهزة الأخرى.



وتعد الخدمات الاستشارية التي يقدمها فريق العمل من المهنيين المتخصصين الذين يمكنهم توجيه العملاء إلى أفضل الأدوات والحلول الرقمية التي تناسب طبيعة أعمالهم الفريدة، بالإضافة إلى الاستشارات حول عمليات الإعداد والتنفيذ للارتقاء وتطوير أعمالهم، أحد الفوائد الرئيسية من التي ستستفيد منها الشركات لدى الحصول على هذه الخدمات في السوق الكويتي.



كما توفر solutions by stc إستراتيجية تسعير تنافسية لباقات الخدمات المشابهة لتلك المعروضة في السوق، ولكنها ستشمل استشارات إعداد مجانية وفريق دعم مخصص.



وبالاتفاق مع Redington، ستقدم solutions by stc لعملائها من قطاع الشركات B2B باقات خدمات تنافسية، مع إمكانية الوصول إلى خدمات فريق دعم عملاء مخصص، بالإضافة إلى خدمات أخرى تتم إدارتها بالتعاون مع Redington. وتشمل منتجات مايكروسوفت تطبيقات Windows 10 Enterprises وWindows Server Datacenter وRemote Desktop Services وProject Professional وSQL Server والتطبيقات أو الخدمات المستقلة الأخرى. وسيتم أيضا تقديم تطبيقات Office 365 مثل Word وExcel وPowerPoint وOneNote ومايكروسوفت Teams من خلال باقات الخدمات لتمكين رحلة التحول للعملاء.



وأضافت شركة solutions by stc أنها ستواصل تقديم أحدث الحلول والتقنيات المتطورة والحديثة التي تسهم بدورها بتعزيز عملية التحول الرقمي وتجربة عملائها الكرام، مستندة الى فهم عميق لاحتياجات عملاء الشركة في تقديم حلول تعزز الكفاءة التشغيلية، ستصبح أكثر قدرة على دعم الأنشطة اليومية للشركات من جميع الأحجام. وكمزود لحلول الأعمال، تقدم solutions by stc أيضا مجموعة من حلول الاتصال، والخدمات الثابتة أو اللاسلكية، وخدمات الـ 5G على شبكات شركة stc، والفايبر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنترنت الأشياء ومنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات.