

هل صحيح أن «الدايت» منخفض السعرات.. يشكل خطراً على الأمعاء



كشفت دراسة جديدة تبحث في كيفية تأثير النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية في مجموعات الميكروبات الموجودة في الأمعاء عن نتائج غير متوقعة.



فقد وجدت الدراسة التي اجريت على 80 متطوعا يعانون من الزيادة في الوزن، عن علاقة بين خفض السعرات الحرارية وزيادة مستويات البكتيريا المسببة للأمراض المرتبطة بمرض التهاب الأمعاء.



وتم توجيه نصف المجموعة للحفاظ على وزن مستقر لمدة 16 اسبوعا، بينما أكمل النصف الآخر برنامجا لإنقاص الوزن تحت اشراف طبي بما في ذلك ثمانية اسابيع من نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية (800 سعرة حرارية في اليوم) بحسبما نشر موقع «نيو أتلاس».



الى ذلك، أخذ الباحثون عينات من المشاركين وتبين ان مجموعة النظام الغذائي منخفض السعرات (800 سعرة حرارية يوميا) اظهروا تغيرات كبيرة في ميكروبيوم الامعاء. وأوضح راينر جمبرتز فون شوارتزنبرغ، الباحث الرئيسي في الدراسة، انه الى جانب تقليل العدد الاجمالي لبكتيريا الامعاء الموجودة، يبدو ان اتباع نظام غذائي يغير بشكل واضح سلوك الميكروبات المتبقية.



في موازاة ذلك، كشفت تحاليل الميكروبيومات التي قام بها اخصائيو التغذية البشرية في الولايات المتحدة وألمانيا ان النظام الغذائي منخفض السعرات الحرارية ادى الى سرعة تكوين بكتيريا تعرف باسم «المطثية العسيرة» والتي تؤدي الى التهاب الامعاء المصحوب في اغلب الحالات بالاسهال الشديد والتهاب القولون.



وتعد الدراسة الجديدة بمنزلة تذكير آخر لمدى تعقيد العلاقة بين صحة الانسان والميكروبيوم، حيث انه مع اجراء المزيد من الدراسات البحثية والتجارب العلمية اصبح من الواضح بشكل متزايد انه لا يوجد فرق مباشر بين البكتيريا الجيدة والسيئة وفق الدراسة.

عن مجلة «Nature»